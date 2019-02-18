رسالة أطفال بريطانيا بشأن المناخ تُحرج تيريزا ماي

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وجه الأطفال والشباب رسالة واضحة المعالم إلى القادة السياسيين على مستوى العالم، بعد أن شاركوا في إضراب عام الجمعة الماضية، داعين لمواجهة أزمة المناخ بقرارات فعالة

لم يكن استخدام التظاهرات كوسيلة للتعبير عن الرأي حكرًا على السياسيين والنشطاء للاعتراض على العديد من الأمور التي تتعلق بنمط إدارة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي للملفات السياسية المختلفة، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مستوى البلاد على مدى السنوات الماضية. الأطفال والطلاب في كل المراحل السنية كان لهم تأثيرهم الخاص على مجريات بعض السياسات، خاصة في ملف تغير المناخ، والذي كان أيضًا من أهم الأزمات التي طغت على المشهد السياسي في العديد من البلدان على مستوى العام خلال الفترة الأخيرة.

وتابعت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، التظاهرات الحاشدة التي نُظمت خلال يوم الجمعة الماضي في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث شارك التلاميذ في "الإضراب" كجزء من حملة عالمية للعمل على تغير المناخ. البيئة تستعرض جهود التكيف مع تغير المناخ: ننتظر منحة 3 ملايين دولار وخرج الطلاب في جميع أنحاء البلاد

وتابعت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، التظاهرات الحاشدة التي نُظمت خلال يوم الجمعة الماضي في جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث شارك التلاميذ في "الإضراب" كجزء من حملة عالمية للعمل على تغير المناخ. البيئة تستعرض جهود التكيف مع تغير المناخ: ننتظر منحة 3 ملايين دولار وخرج الطلاب في جميع أنحاء البلاد من المدارس لدعوة الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية واتخاذ خطوات فعالة لمعالجة المشكلة، والتي -وإن كانت من الملفات البارزة على مستوى العالم- فإنها لم تشهد حلا جذريا خلال السنوات الأخيرة، رغم الدعوات المستمرة لعلاجها.

المنظمون الشباب الذين دعوا إلى حملة "إضراب من أجل المناخ"، أكدوا أن الاحتجاجات وقعت في أكثر من 60 بلدة ومدينة، وشارك فيها ما يقدر بنحو 15 ألف شخص، حملوا لافتات كتب عليها "ليس هناك كوكب B"، في سخرية من تأكيدها الدائم على امتلاك خطة بديلة "Plan B" للخروج من الاتحاد الأوروبي. Advertisements الحملة في الأصل بدأت من السويدية، حيث نظمت فتاة تدعى جريتا ثونبرج، تبلغ من العمر 15 عامًا، حملة تدعو الطلاب لترك مدارسهم وفصولهم للتعبير عن غضبهم خارج المباني الحكومية في سبتمبر الماضي، متهمة بلادها بعدم اتباع اتفاق المناخ في باريس.

ومنذ ذلك الحين، استطاعت تلك الدعوة أن تكون مصدر إلهام لعشرات الآلاف من الأطفال في جميع أنحاء بلجيكا وألمانيا والسويد وسويسرا وأستراليا لإجراء مظاهراتهم الخاصة في هذا الصدد. الذكور على وشك الاختفاء.. تغير المناخ السبب! وألقت "بي بي سي" الضوء على مشاركة أعداد غفيرة من الطلاب في العديد من المدن الرئيسية بالمملكة المتحدة، حيث تم تنظيم أكبر الاحتجاجات في لندن وبرايتون وأكسفورد وإكستر، وهو ما يشير إلى نجاح الدعوة في جذب مشاركين من كل أنحاء البلاد.

وحسب ما جاء في الإذاعة البريطانية، فإن لدى المجموعة، التي ساعدت في تنسيق الاحتجاجات، أربعة مطالب رئيسية، أبرزها إعلان الحكومة إعلان "حالة الطوارئ المناخية"، بالإضافة إلى العمل على إعلام الجمهور بخطورة الموقف. وعبرت المطالب التي أعلنتها الحركة الطلابية عن بعض الأمور التي تمس حياة تلك الفئة العمرية بشكل رئيسي، حيث شددوا على ضرورة إصلاح المناهج الدراسية الوطنية لتشمل "الأزمة البيئية"، كما دعوا إلى ضرورة خفض سن الاقتراع إلى 16 عامًا حتى يتمكن الشباب من المشاركة في اتخاذ القرارات حول القضايا البيئية.

وحاولت رئيسة الحكومة البريطانية تهدئة الأمور وإيجاد نقاط تفاهم مشتركة مع الأطفال والشباب الذين شاركوا في هذا الإضراب، حيث قالت: "هذا العمل يضيع وقت الدروس التي يجب أن يتلقوها". مصر تحتل المرتبة 24 في مؤشر تغير المناخ لعام 2019 وردت جريتا، صاحبة الشرارة الأولى لهذا الحراك في السويد على تيريزا ماي، قائلة: "رئيسة الوزراء البريطانية تقول إن الأطفال في إضراب المدارس يضيعون وقت الدروس، وقد يكون ذلك صحيحًا، ولكن زعماء العالم أهدروا 30 عامًا من التقاعس عن العمل على حل المشكلة، وبالطبع هذا أسوأ".

وبدأت الأزمة الحقيقية مع نهاية عام 2016، عندما امتنعت بعض الدول عن التوقيع على اتفاق باريس لتغير المناخ، والذي أقرته 96 دولة فقط، كما أعلنت بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، عزمها الانسحاب من هذا الاتفاق.

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