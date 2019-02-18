الان تتابع قتلى بانفجار سيارة مفخخة استهدفت مقر قيادة قوات تركية في ناحية شرا بعفرين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات قتل 3 أشخاص، الاثنين، في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقر قيادة قوات تركية في ناحية شرا بمدينة عفرين السورية، وفقا لما أفادته قناة العربية.

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