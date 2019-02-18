أعلن رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا أنه جرى تعديلات وزارية في حكومته كجزء من التحضيرات لانتخابات البرلمان الأوروبي.
واستبدل كوستا وزير البنى التحتية والإسكان بدرو ماركيز الذي يستعد ليكون على رأس لائحة سيخوض بها الحزب الاشتراكي الانتخابات الاوروبية في 26 ايار/مايو، وفق ما تم إعلانه السبت في ختام مؤتمر الحزب.
وقال بيان رئاسي انه بناء على توصية رئيس الوزراء عيّن الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا ثلاثة وزراء جددا وثمانية وكلاء لوزارات.
وسيتولى الوزراء الجدد مناصبهم الإثنين في احتفال في القصر الرئاسي.
وتواجه حكومة كوستا الاشتراكية الأربعاء تصويتا على الثقة في البرلمان تقدم به حزب "سي دي اس" اليميني الصغير الذي يملك 18 نائبا من أصل 230 في البرلمان، ويتوقع ان تتخطى الحكومة هذا التصويت بسهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعديل حكومي في البرتغال قبل انتخابات البرلمان الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.