تعديل حكومي في البرتغال قبل انتخابات البرلمان الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا أنه جرى تعديلات وزارية في حكومته كجزء من التحضيرات لانتخابات البرلمان الأوروبي.

واستبدل كوستا وزير البنى التحتية والإسكان بدرو ماركيز الذي يستعد ليكون على رأس لائحة سيخوض بها الحزب الاشتراكي الانتخابات الاوروبية في 26 ايار/مايو، وفق ما تم إعلانه السبت في ختام مؤتمر الحزب.

وقال بيان رئاسي انه بناء على توصية رئيس الوزراء عيّن الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا ثلاثة وزراء جددا وثمانية وكلاء لوزارات.

وسيتولى الوزراء الجدد مناصبهم الإثنين في احتفال في القصر الرئاسي.

وتواجه حكومة كوستا الاشتراكية الأربعاء تصويتا على الثقة في البرلمان تقدم به حزب "سي دي اس" اليميني الصغير الذي يملك 18 نائبا من أصل 230 في البرلمان، ويتوقع ان تتخطى الحكومة هذا التصويت بسهولة.