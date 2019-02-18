شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينتظر الضوء الأخضر لمطاردة «دواعش» سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

كشف قائد العمليات المشتركة العراقية، العميد يحيى رسول، عن تنسيق بين بغداد ودمشق للقضاء على آخر فلول «داعش» المحاصرة قرب الحدود السورية العراقية. وقال العميد رسول لـ«الخليج 365»، إن القوات العراقية عززت وجودها على الحدود بين البلدين مع اشتداد المعارك بين قوات سورية الديمقراطية «قسد» وتنظيم «داعش»، ولم يستبعد تدخل القوات العراقية لحسم هذه المعركة، لافتا إلى أن جميع القطاعات العسكرية العراقية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي مستعدة لدخول الأراضي السورية ومساعدة «قسد» في القضاء على آخر جيوب التنظيم الإرهابي. ورجح المسؤول العسكري استخدام القوات العراقية لسلاح الطيران لمطاردة الدواعش بعد موافقة سورية على دخول أجوائها، مؤكدا أن القوات العراقية نفذت خلال اليومين الماضيين عمليات في المناطق الصحراوية ‏التي تربط المحافظات بالحدود مع سورية لتأمين المناطق الحدودية من أي ‏اعتداء إرهابي أو تسلل لتنظيم داعش.‏

وقد أجرى قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل في بغداد أمس محادثات مع مسؤولين أمريكيين وعراقيين حول ضمان أن لا يعاود «داعش» الظهور بعد سحب القوات الأمريكية من سورية، وبحث مع المسؤولين العراقيين نتائج الانسحاب الأمريكي على العراق، رغم توقعاته بأن لا يؤدي سحب أكثر من ألفي جندي إلى تغيير ملموس في مستوى القوات الأمريكية في العراق. وقال فوتيل (الجمعة) إنه سيوصي بمواصلة تقديم الأسلحة والمساعدات لقوات سورية الديمقراطية حسبما يتطلب الأمر، بشرط أن تواصل الضغط على داعش وتساعد في الحيلولة دون أن يطل برأسه مجددا.

من جهة أخرى، دخلت مدارس العراق أمس (الأحد) في إضراب شامل، بعد أن دعت نقابة المعلمين إلى إضراب في جميع المدارس، مطالبة بإصلاح المناهج التربوية ودعم الجسم التعليمي. وأوضح نقيب المعلمين العراقيين، عباس كاظم السوداني، في بيان، أن الإضراب يهدف إلى إصلاح التعليم التربوي، وإصلاح المناهج ودعم الأسرة التعليمية والبنى التحتية، وتخصيص ميزانية تليق بوزارة التربية.