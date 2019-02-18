مستشار لترمب يتوقع بناء "مئات الأميال" من الجدار الحدودي بحلول 2020

اسماء السيد - واشنطن: قال ستيفن ميلر مستشار البيت الأبيض الأحد إن إعلان الرئيس دونالد ترمب حال الطوارئ يمكن أن يسمح ببناء "مئات الأميال" من الجدار الحدودي مع المكسيك قبل انتخابات 2020.

وصرح ميلر لشبكة فوكس نيوز "نتوقع بناء مئات الأميال .. ربما مئتي ميل" بحلول ايلول/سبتمبر 2020 أي قبل شهرين من انتخابات الرئاسة.

وأكد ترمب أنه يعتزم استغلال قضية الجدار في حملته لإعادة انتخابه، رغم انتقادات الديموقراطيين والجماعات الحقوقية ومالكي الأراضي على الحدود، والعديد من كبار أعضاء الكونغرس الجمهوريين.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة قرار اعلان "حال الطوارئ الوطنية"، وهو اجراء استثنائي لتمويل الجدار على الحدود مع المكسيك، بعد أن صادق الكونغرس فقط على أقل من ربع المبلغ الذي طالب به لبناء الجدار وهو 5,7 مليار دولار.

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وأكد ميلر على تصريحات ترمب بأن عدم تأمين الحدود يسمح للمخدرات والمجرمين بالتدفق على البلاد. ورفض احصاءات حكومية تظهر أن عدد المهاجرين غير الشرعيين انخفض.

وقال "لا يمكن أن تكون لديك مناطق على الحدود غير مضبوطة أو غير مؤمنة بحيث يستطيع الناس التدفق عبرها دون رصدهم".

وندد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بإعلان الطوارئ، وقالوا إنه سابقة خطيرة.

وبموجب قانون الطوارئ الوطني الأميركي، يمكن للرئيس إعلان حال الطوارئ الوطنية، بعد ان يقدم سببا محددا لقراره.

