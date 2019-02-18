شكرا لقرائتكم خبر عن على بدر: عجلة التنمية الاقتصادية دارت فى عهد السيسى بسرعة ليس لها مثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، إن الزياره التاريخية للرئيس السيسى إلى ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونخ للأمن، حققت العديد من المكاسب للدولة المصرية وفى مقدماتها المكاسب الإقتصادية.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن لقاء الرئيس السيسى مع أكبر الشخصيات والكيانات الاقتصادية بالمانيا يؤكد حرص الرئيس المستمر لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بسرعة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ مصر الحديث.

Advertisements

وأوضح"على بدر" أن مشاركة الرئيس فى مؤتمر المانيا الأخير ساهم فى توصيل رسائل بمدى استقرار الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، إضافة إلى الدعم التشريعى للبيئة الاقتصادية الأمر الذى من شأنه الانعكاس على أداء الشركات الأجنبية العاملة فى البلاد.