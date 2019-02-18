شكرا لقرائتكم خبر عن الغد" يعلن تعيين مكرم وليم كأول قبطى نائبا لرئيس الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب الغد برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى تعيين الدكتور مكرم وليم لبيب أرمانيوس نائبا لرئيس الحزب. وشغل مكرم وليم، منصب مدير عام العلاج الحر بوزارة الصحة، وسبق أن ترشح فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة Advertisements وللدكتور مكرم وليم لبيب أرمانيوس، مشروع قانون "لمنظومة التأمين صحى" يغطى 60% من الشعب، حيث إن باقى الـ40% تُغَطَّى بالقطاع الخاص فعليا، يقسم فئات الشعب لثلاث، الأولى فئة طلاب المدارس، والثانية من هم على المعاش وغير العاملين وغير المتعلمين، مثل فئة الفلاحين، والثالثة من سن 20-60 عاما، موضحا أنه وفق مشروع القانون سيتم تخصيص المستشفيات العامة والحكومة لتكون مجموعة مستشفيات متخصصة لعلاج كل فئة من الفئات الثلاث السابقة لتشمل التشخيص والعلاج معا، وأيضا تطبيق كروت التأمين الصحى، مثل التى تم استصدارها للبنزين والخبز

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