«الإسكان» توضح حقيقة تسليم الحاجزين أراضي «بيت الوطن» بلا مرافق أو طرق

محمد طاهر ابو الجود
قال المهندس رمزي حسين، المتحدث باسم مجموعة «استغاثة أرض الوطن»، إن المشروع الذي طرحته وزارة الإسكان بلا مرافق أو طرق أو مناسيب مستوية، مطالبًا بعدم الاستلام إلا بعد توصيل المرافق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة «تن»، تقديم عمرو عبد الحميد: «وزارة الإسكان تجبرنا نستلم على الورق وندفع فلوس وتفضل الأرض زي ما هي مفيش أي تغيير وهناك مهلة بناء».
من جانبه قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، إنه تم طرح 6 مراحل في مشروع بيت الوطن ونستعد لطرح 3 أخرى،...
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