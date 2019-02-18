محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها كشف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال شهر مارس المقبل وذلك لعقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: وزير الخارجية الأمريكي يزور الكويت في مارس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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