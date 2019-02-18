محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الحرب في سوريا لم تنته بعد مشيرًا إلى أن أمام السوريين 4 حروب، فيما صرح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته لباكستان إن العمل جار على بناء مستقبل عظيم للسعودية والمنطقة، بينما صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين بأن الأكراد عاشوا وسيعيشون في سوريا الموحدة.

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كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: 4 حروب متبقية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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