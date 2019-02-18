"الكتائب" ينتخب قيادته الجديدة وسامي الجميل رئيسا بالتزكية

توج المؤتمر الكتائبي العام الواحد والثلاثين، أعماله التي استمرت 3 أيام، بيوم انتخابي طويل، أعلن بنتيجته التجديد للنائب ​سامي الجميل​ لرئاسة الحزب بالتزكية، وفاز بالتزكية أيضا جوزيف أبو خليل نائبا أول لرئيس الحزب وسليم الصايغ نائبا ثانيا لرئيس الحزب. كما فاز بالتزكية مجلسا الشرف والرقابة المالية.

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وأعلن الامين العام لحزب "الكتائب" نزار نجاريان نتائج انتخابات المكتب السياسي، لافتا الى انها كانت تتغيّر كل لحظة نظرا للنسب المتقاربة بين المرشحين. وقال: "إن العدد النهائي للناخبين كان 395 من اصلهم اقترع 386 بما يمثل 97 في المئة من الهيئة الناخبة وبالتالي من أصل 386 ناخبا في الدورة الاولى كان على المرشح للمكتب السياسي ان يحصل على نصف عدد المقترعين زائدا واحد اي 194 وفاز بالتالي 16 مرشحا منذ الدورة الاولى هم: ايلي ماروني، بيار جلخ، جان زيلع، جورج جمهوري، جويل ابو عبود، روجيه ابي راشد، ريتا بولس، سمير خلف، سيرج ابو حلقة، سيرج داغر، شارل سابا، فادي الهبر، فادي عردو، لينا جلخ، مجيد العيلي وناجي صفير". مشيرا الى ان اعلى نتيجة كانت 302 صوتا واقلها 197".

وأكد نجاريان "ان طريق القيادة الحزبية باتت شبه كاملة، ويبقى 6 أعضاء من المكتب السياسي لتكتمل القيادة الجديدة سينتخبهم الأعضاء الستة عشر الفائزون". كما أعلن ان "لجنة الرقابة المالية فازت بالتزكية برئاسة غسان ضو، كذلك مجلس الشرف الكتائبي برئاسة انطوان القاصوف"، مؤكدا ان "هناك صفحة جديدة في تاريخ الحزب مع الخط السياسي الذي وضعه الرئيس سامي الجميل والخطة الإدارية والتنظيمية".