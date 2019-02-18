كشف المغربي صاحب لقب ألطف سائق في لندن أحمد سرحاني، لـ”اليوم24″، أن طالبا يهوديا يعمل من أجل إنجاز فيلم حوله.
وقال ألطف سائق في لندن إن طالبا يهوديا في لندن، من بين ركاب حافلته، منذ أن كان طفلا، أعجب بتصرفه مع ركابه، فقرر أن يجعله موضوع بحث يقدمه في الجامعة.
وأضاف أحمد أن الطالب نفسه يسعى، حاليا، إلى إنجاز فيلم حول حياته، بعد أن نال لقب ألطف سائق.
وكشف سرحاني أنه يشتغل سائق حافلة في لندن منذ 14 سنة، ويتعامل مع الركاب كأفراد عائلته، ما جعلهم يخبرون شركته، والجهة المكلفة بالنقل في عاصمة بريطانيا بحسن تعامله، فحصل على إثر ذلك على لقب “ألطف سائق”.
وتحدث سرحاني عن توجس الركاب في البداية من طريقة تعامله معهم، وتقربه منهم، وهو مسلم يظهر ذلك من خلال مظهره الخارجي، قبل أن يتغير كل شيء عند ملاحظتهم أنه يتصرف مع الجميع بتلك الطريقة.
ووجه سرحاني رسالة إلى سائقي الحافلات المغاربة حول طريقة تعاملهم مع الركاب.أ
كانت هذه تفاصيل خبر بعد لقب “ألطف سائق” في لندن.. المغربي سرحاني بطل فيلم حول قصته من إنجاز يهودي -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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