الفتح يصدر بلاغا “قويا” بسبب الأخطاء التحكيمية في مباراة الوداد

أكد نادي الفتح الرياضي، مساء اليوم الأحد، توجيهه لمراسلة رسمية إلى اللجنة والمديرية المركزية للتحكيم، بسبب القرارت التي اتخاذها من طرف الثلاثي الذي قاد مباراته أمام الفتح الرياضي، لحساب الجولة 18 من الدوري الإحترافي.

وأكد النادي الرباطي في بلاغ له، أن الثلاثي التحكيمي سبق معاقبته بسبب الأخطاء التي تم ارتكابها في مباراة للمجموعة أمام حسنية أكاديرة، قبل سنتين تقريباً.

الفتح الرباطي شدد في بلاغه، أن الفريق حرم من ركلة جزاء واضحة، في الدقيقة 55 بعد عرقلة اللاعب أيوب سكومة، وأيضاً بعد تدخل قوي لجبران ضد زكرياء أوزود في منطقة العمليات.

يشار، إلى أن الوداد الرياضي، قد تمكن من الفوز قبل ساعات أمام الفتح الرياضي بهدف نظيف، من توقيع يحي جبران في الدقيقة 78 من عمر المواجهة، معززاً صدارته بـ 36 نقطة، في المباراة التي سجلت جدلاً تحكيمياً كبيرا.