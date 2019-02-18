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بادرت ممرضة في منطقة الدراركة، في أكادير، أخيرا، إلى نشر تدوينة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، تعرض فيها مساعدتها للمرضى في جميع المناطق المجاورة بالمجان.
وأعلنت الممرضة المتطوعة أنها مستعدة للتنقل إلى منازل المرضى، الذين لا يستطيعون التنقل إلى المستشفيات، والعيادات، من أجل تغيير الضمادات، وتقديم الإسعافات الضرورية، حسب الإمكانيات الشخصية المتوفرة لديها.
يذكر أن العمل التطوعي في مدينة أكادير عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، من خلال عدد الأشخاص، والمجموعات، الذين يبادرون إلى تقديم المساعدات المعنوية، والمادية بمختلف الوسائل، والطرق، وفي مبادرات نوعية، إذ أظهرت بعض الاحصائيات أن الفئة الأكثر اهتماما بالمجال التطوعي هم الشباب ما بين 20 و30 سنة.
كانت هذه تفاصيل خبر عطاء المغاربة متواصل…ممرضة في أكادير تثير الإعجاب لعرضها خدماتها للمرضى مجانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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