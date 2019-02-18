زينة الداودية تعود إلى الراي بـقصة حزينة عن الحب والفراق – فيديو

أصدرت الفنانة زينة الداودية، أمس السبت، أغنية جديدة تحمل عنوان “وتستمر الحياة” لتعود بها إلى لون الراي، الذي انطلقت به في بداياتها.
وكتب كلمات “وتستمر الحياة” أنور مقدور، وهو نفسه من تكلف بتلحينها، أما ماستورينغ، فكان لهشام خاتير.
واختارت الداودية العودة إلى الراي بأغنية حب حزينة تحكي عن الفراق، وألم الحب.
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وتأتي أغنية الداودية “تستمر الحياة” بعد غنائها باللهجتين المصرية والعراقية، بغرض الانتشار على المستوى العربي بعد تألقها في الأغنية الشعبية.
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