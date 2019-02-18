شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: انسحاب أمريكا من سوريا لن يكون «مباغتاً» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا، جيمس جفري، اليوم الأحد، أن انسحاب أمريكا من سوريا لن يكون مباغتاً وسريعاً، لكن خطوة بخطوة بالتشاور مع الحلفاء.
وقال جفري أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: إن واشنطن لن تقبل عودة النظام إلى المناطق التي تنسحب منها القوات الأمريكية.
وأوضح قائلاً: “المشكلة تكمن في طبيعة النظام، لا سيما أن نصف السوريين صوتوا ضده عندما فروا من بلادهم”.
وحذر المبعوث الأمريكي، من خطورة الوضع في سوريا، قائلاً: “الوضع متفجر بين إسرائيل وإيران وسوريا، بصفة غير مسبوقة منذ 1973”.
وأضاف: “نطالب النظام السوري بتغيير سلوكه”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تدعم جهود الأمم المتحدة 100% لحل الأزمة السورية.
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