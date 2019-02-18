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مقتل 20 حوثياً في غارات للتحالف العربي باليمن

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية ، غارات استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في وادي مور وبلاد ذو نحزة شرق العبيس.

وأسفرت الغارات، عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من الميليشيات وجرح آخرين، وتدمير طاقم عسكري وعربة تابعين للميليشيات، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني.

يُذكر أن ميليشيات الحوثي فتحت، أمس السبت، جبهة جديدة في “مديرية كشر” من الجهة الغربية، وقصفت جبل “وكل” بالأسلحة الثقيلة، فيما تمكنت قبائل حجور من صد أول هجوم للميليشيات من الجهة الجنوبية لمديرية كشر.

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