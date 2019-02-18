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توصل الشرعية والحوثيين لاتفاق حول المرحلة الأولى من إعادة الانتشار

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الان تتابع توصل الشرعية والحوثيين لاتفاق حول المرحلة الأولى من إعادة الانتشار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن ممثلون عن الحكومة الشرعية اليمنية، في مشاورات لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمدينة الحديدة، برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد، إنه جرى التوافق على تنفيذ خطة إعادة الانتشار على مراحل.

وأوضح بيان صادر عن ممثلي الحكومة، أن المرحلة الأولى تشمل انسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة، الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفتح الخطوط المؤدية الى مطاحن البحر الأحمر، فيما تشمل المرحلة الثانية انسحاب الحوثيين من المدينة، وانسحاب القوات الحكومية من أطرافها.

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وأضاف البيان أنه جرى التوافق أيضا على الخطوط العريضة للمرحلة الثانية، بحيث سيتم مناقشة آليات التنفيذ والمراقبة خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت لاحق، صدر بيان للأمم المتحدة أكد فيه توصل الطرفين لاتفاق بشأن المرحلة الأولى وتوافق مبدئي على المرحلة الثانية بعد أن يتشاور الوفدان مع قياداتهما، وقال إنه سيتم عقد لقاء آخر خلال أسبوع للاتفاق بشكل نهائي حول المرحلة الثانية.

البيان كذلك وجه الشكر للطرف الحكومي لأنه عبر خطوط التماس من أجل حضور الاجتماع.

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