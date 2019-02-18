طائرات مقاتلة.. مظاهر الترحيب بزيارة محمد بن سلمان إلى باكستان (فيديو)

فور دخول طائرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى الأجواء الباكستانية، رافقته الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الباكستاني.
ويتوجه ولي العهد إلى دولة باكستان، في زيارة من المنتظر أن تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بقيمة 20 مليار دولار، على أن تدوم يومين فقط.
وانتشرت لافتات الترحيب بالأمير ابن سلمان في شوارع العاصمة إسلام أباد، والتي تعد المحطة الأولى في جولة آسيوية لولي العهد.
وحرصت وسائل الإعلام الباكستانية، على نشر مقاطع الفيديو والأهازيج عبر شاشاتها، ترحيبا بمنها بمحمد بن سلمان، الذي يزور البلاد للمرة الرابعة.
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