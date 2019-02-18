كشف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال شهر مارس المقبل وذلك لعقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف الجار الله ،في تصريح للصحفيين خلال مشاركته في احتفال السفارة الكندية لدى البلاد بعيد العلم اليوم الأحد، أنه التقى بومبيو أثناء مشاركته في مؤتمر وارسو الذي عقد في بولندا الأسبوع الماضي وأكد له الأخير زيارته للكويت بداية شهر مارس لإجراء مباحثات رسمية .

كان وزير الخارجية الأمريكي قد اعتذر عن زيارة رسمية كانت مقررة للكويت في كانون ثان/ يناير الماضي ضمن جولة له بالمنطقة وذلك لظروف وفاة أحد أقاربه.

د ب ا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الأمريكي يزور الكويت في مارس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.