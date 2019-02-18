شكرا لقرائتكم خبر عن فايز أبو خضرة يطالب بمضاعفة حملات التفتيش على الأسواق و الرقابة الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، الحملات التفتيشية لهيئة الطب البيطرى أن تخوض معركتها مع المتلاعبين بقوت المصريين بالضرب بيد من حديد عليهم بالاشتراك مع الوزرات المعنية للمرور على أماكن تقديم الأطعمة ذات الأصل الحيوانى والمحلات والفنادق والمطاعم،وذلك لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يجب أن تكون هناك مراقبة بشكل كبير على الأسواق والمحال التى تقوم ببيع اللحوم والدواجن للتأكد من سلامة منتجاتها، ومنع انتشار اللحوم منتهية الصلاحية التى يحاول معدومى الضمير بيعها فى الأسواق.

وشدد " أبو خضرة " على ضرورة وجود الرقابة الشعبية على الأسواق يداً بيد وكتفاً بكتف مع الأجهزة المعنية بالحكومة وفى مقدماتها هيئة الطب البيطرى والتى تقوم بدور كبير فى مواجهة كل ما يجلب الضرر على المواطنين.

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جدير بالذكر أن أطباء إدارة المجازر والتفتيش بمديرية الطب البيطرى يقومون بحملة موسعة على أسواق بيع اللحوم بالاشتراك مع مديرية التموين لضبط اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية.