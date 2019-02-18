شكرا لقرائتكم خبر عن عصام أبو المجد: الرئيس رسم للعالم خريطة مكافحة الإرهاب عبر السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى مؤتمر ميونخ للأمن كان حريصا أن يعطى رسائل واضحة للعالم، تؤكد على رؤية مصر لضرورة عودة الأمن والسلم الإجتماعى للمنطقة العربية والشرق الأوسط كله، وهو ما ظهر فى تحديد آليات تحقيق ذلك بكل وضوح وصراحة.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الرئيس السيسى كان سباقا كما عهدناه فى التحذير من استخدام أنظمة الاتصال الحديثة في نشر الفكر المتطرف وتجنيد المتطرفين، وهو أمر تحدثت مصر عنه بكل قوة فى كافة المحافل الدولية والإقليمية، بل ووضعت روشتة متكاملة للتصدى لهذا الأمر

وأوضح "أبو المجد" أن االرئيس السيسى كان واضحاً وحاسماً فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة الإرهاب، كونه خطر يهدد الجميع، مطالبا بالتصدى لظاهرة الإرهاب الأسود التى باتت تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين.