شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: نحن على ثقة فى نجاح المنظومة التعليمية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن لقاء الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور طارق شوقى وزير التعليم والبحث العلمى يؤكد تلاحم المؤسسات التعليمية فى مصر من أجل النهوض بالعملية التعليمية فى أسرع وقت.

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وتابع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن لديه قناعة تامة بأن المؤسسة التعليمية بالأزهر الشريف تمتلك خبرات طويلة فى مجال التعليم ولديه كوادر مؤهلة للتعامل مع أحدث الوسائل والطرق التعليمية فور البدء فيها، فكلنا على يقين على قدرة الأزهر وكوادره فى الاستجابة للمنظومة التعليمية الجديدة.

وأكد سامى هاشم أهمية التنسيق والتعاون بين الأزهر ووزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم، والتغلب على المشكلات والتحديات التى تواجهه، موضحا: "نحن على ثقة فى نجاح المنظومة التعليمية الجديدة".