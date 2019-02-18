إطلاق سراح عمال تونسيين بعد خطفهم في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنه "تم إطلاق سراح 14 عاملا تونسيا كان مسلحون قد خطفوهم في غرب ليبيا قبل 3 أيام".
وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن "المسلحين قالوا إنهم سيطلقون سراح العمال مقابل الإفراج عن ليبي مسجون في تونس لكنها لم توضح ما إذا كان قد تم الإفراج عن هذا الليبي".
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