إطلاق سراح عمال تونسيين بعد خطفهم في ليبيا

أعلنت ​وزارة الخارجية​ التونسية أنه "تم إطلاق سراح 14 عاملا تونسيا كان مسلحون قد خطفوهم في غرب ​ليبيا​ قبل 3 أيام".

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن "المسلحين قالوا إنهم سيطلقون سراح ​العمال​ مقابل الإفراج عن ليبي مسجون في تونس لكنها لم توضح ما إذا كان قد تم الإفراج عن هذا الليبي".