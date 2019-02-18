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إطلاق سراح عمال تونسيين بعد خطفهم في ليبيا

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أعلنت ​وزارة الخارجية​ التونسية أنه "تم إطلاق سراح 14 عاملا تونسيا كان مسلحون قد خطفوهم في غرب ​ليبيا​ قبل 3 أيام".

وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن "المسلحين قالوا إنهم سيطلقون سراح ​العمال​ مقابل الإفراج عن ليبي مسجون في تونس لكنها لم توضح ما إذا كان قد تم الإفراج عن هذا الليبي".

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