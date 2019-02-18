تحرير 80 رهينة من بوكو حرام شمال غربي نيجيريا

أكد المتحدث باسم ​القوات​ الجوية النيجيرية كليمان أبيدي أن "قوات ​الحكومة​ حررت 80 شخصا من "​بوكو حرام​" في ولاية زامفارا شمال غربي البلاد".

وأوضح أبيدي أن "المختطفين هم رجال ونساء وأطفال من بعض الأحياء المحلية"، مشيراً الى أنه "تم تنفيذ عملية عسكرية في الأسبوع الماضي في وقت متزامن مع قيام القوات البرية بمواصلة مراقبة جميع المخارج، ما أحبط فرار أفراد العصابات المسلحة".

ولفت إلى "اعتقال 6 أشخاص، يُشتبه بأنهم من قطاع الطرق واللصوص، وضبطت القوات الحكومية أسلحة وذخائر وحيوانات مسروقة في هذه العملية"، موضحا أن "المعتقلين سيسلمون إلى ​الشرطة​ للتحقيق معهم ومحاكمتهم".