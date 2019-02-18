إصابة جندي إسرائيلي على حدود غزة والمدفعية الإسرائيلية ترد بالقصف

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة بإلقاء فلسطينيين قنابل محلية الصنع على السياج الحدودي العازل مع قطاع غزة.
وأطلقت مدفعية الجيش نيرانها على مرصد شرقي مخيم جباليا في القطاع.
من جهتها، أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة 12 شابا برصاص القوات الإسرائيلية شرق المخيم، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي في القطاع، ووصفت حالة أحدهم بالخطيرة.
ودوت انفجارات عنيفة ضمن نشاط وحدة الإرباك الليلي الفلسطينية، إضافة إلى أصوات صافرات يطلقها الشباب قرب الحدود.
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