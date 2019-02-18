إصابة جندي إسرائيلي على حدود غزة والمدفعية الإسرائيلية ترد بالقصف

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عن إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة بإلقاء فلسطينيين قنابل محلية الصنع على ​السياج الحدودي​ العازل مع ​قطاع غزة​.

وأطلقت مدفعية الجيش نيرانها على مرصد شرقي مخيم جباليا في القطاع.

من جهتها، أعلنت مصادر طبية فلسطينية إصابة 12 شابا برصاص ​القوات الإسرائيلية​ شرق المخيم، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي في القطاع، ووصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

ودوت انفجارات عنيفة ضمن نشاط وحدة الإرباك الليلي الفلسطينية، إضافة إلى أصوات صافرات يطلقها ​الشباب​ قرب الحدود.