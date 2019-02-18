السفارة الروسية في لندن: تعليق العلم الروسي في ساليزبوري استفزاز

اعتبرت ​السفارة الروسية​ في لندن أن "تعليق العلم الروسي على كاتدرائية ساليزبوري في ​بريطانيا​ عملا استفزازيا".

وأكد الناطق الصحفي باسم السفارة الروسية أنه "ليست لدينا أي معلومات رسمية بهذا الصدد. وإن كانت المعلومات عن تعليق العلم الروسي على الكاتدرائية صحيحة، فهذا برأينا يعتبر استفزازا منظما بشكل جيد".

وأشار إلى أنه "بعد مرور عام على تسميم العميل المزدوج السابق ​سيرغي سكريبال​ في ساليزبوري، لم يقدم الجانب البريطاني أي أدلة تؤكد تورط ​روسيا​ في ذلك".

ولفت الى "اننا نعتقد بأن ظهور العلم الروسي على الكاتدرائية يعتبر محاولة غير موفقة للربط بين روسيا والأحداث المأسوية التي وقعت في ساليزبوري في آذار العام الماضي".