صحناوي: عرقلة الزواج المدني يوقف الساعة في القرن التاسع عشر

رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" ​نقولا صحناوي​ في تصريح على مواقع التواصل أن "الاعتراض وعرقلة ​الزواج المدني​ في لبنان يوقف عقارب الساعة في القرن التاسع عشر ، كما ان منع العائلات اللبنانية من مختلف الأديان و​الطوائف​ من الزواج والارتباط ببعضها البعض سيبقي الانقسام في مجتمعنا لقرن آخر".

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