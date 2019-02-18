محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:
لقيت شابة مصرعها، اليوم الأحد، صدمتها سيارة، في منطقة غرندل التابعة لمدينة أبو زنيمة، في جنوب سيناء.
وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من قسم شرطة أبو زنيمة يفيد بمصرع "سليمة حمدان" 25 سنة، صدمتها سيارة ميكروباص، قبل أن يسلم السائق نفسه للمباحث.
ونقلت الجثة إلى مستشفى أبو زنيمة العام.
وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وصرحت بدفن الجثة وتسليمها لذويها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شابة صدمتها سيارة في جنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.