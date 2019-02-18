مصرع شابة صدمتها سيارة في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

لقيت شابة مصرعها، اليوم الأحد، صدمتها سيارة، في منطقة غرندل التابعة لمدينة أبو زنيمة، في جنوب سيناء.

وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من قسم شرطة أبو زنيمة يفيد بمصرع "سليمة حمدان" 25 سنة، صدمتها سيارة ميكروباص، قبل أن يسلم السائق نفسه للمباحث.

ونقلت الجثة إلى مستشفى أبو زنيمة العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وصرحت بدفن الجثة وتسليمها لذويها.