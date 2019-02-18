"الخليج 365" يكشف سبب وفاة أقدم سجين في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

كشف مصدر طبي لـ"الخليج 365" سبب وفاة "كمال ثابت عبدالمجيد" المعروف إعلاميًا بـ"أقدم سجين في مصر"، والذي لقي مصرعه، فجر اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية وضيق في التنفس نتيجة تدخين الشيشة، أثناء تلقيه العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه للنشر في تصريحات خاصة، أن جلطة في القلب أودت بحياة أقدم سجين في مصر، وأنه سبق وأن تعرض لها منذ فترة خلال تواجده في السجن، وهو ما أكده أهل المتوفى، إذ قالوا إنه تعرض لجلطة في القلب عندما سمع بخبر وفاة والدته التي كانت تتردد على زيارته في السجن، ونجا منها عندما كان شابًا قبل إصابته بمرضى السكر وضغط الدم.

يذكر أن "كمال ثابت عبدالمجيد" 66 سنة، المعروف بـ"أقدم سجين في مصر" شمله العفو الرئاسي في بداية شهر ديسمبر الماضي، وخرج من السجن بعد قضاء مدة 45 عامًا قبل انتهاء جملة عقوبته التي بلغت 65 عامًا في قضايا قتل عمد وشروع في قتل، والتي بدأ في تنفيذها عام 1973.

وأُدين أقدم سجين في مصر "كمال ثابت" في القضية رقم 2212/218 لسنة 1972م جنايات أخميم، شروع في قتل بالسجن المؤبد أشغال، والقضية رقم 768/501 لسنة 1973م جنايات أخميم، قتل عمد وسلاح بالسجن 15 سنة، القضية رقم 190/18 لسنة 1974م جنايات المعادي قتل عمد، أشغال شاقة مؤبدة.