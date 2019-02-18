انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والسمنة بين طلاب دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

انطلقت فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لطلاب المدارس الابتدائية بدمياط، للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم والتي تستمر حتى نهاية فبراير الحالي.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن تلك المبادرة جاءت تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بهدف تقديم خدمات طبية أفضل والاهتمام بصحة الطلبة والطالبات من خلال الخدمات المقدمة بالحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن الأنيميا وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم وحساب مستوى التقزم، لافتة إلى أنه من يثبت إصابته من الطلاب يتم تحويله لإحدى عيادات التأمين الصحي بالمحافظة لتلقى العلاج بالمجان.

وأضافت عوض أن استراتيجية الحملة والتى تتم بالتنسيق التام بين مديرتى الصحة والتربيه والتعليم و فرع هيئة التأمين الصحي بالمحافظة تتضمن فحص 213 ألف طالب في 380 مدرسة حكومية وخاصة، من خلال 55 فريقًا طبيًا لتغطية جميع المدارس بالريف والحضر مؤكدة توفير الدعم اللازم لتلك الفرق لإنجاز أعمال الحملة وتحقيق المستهدف.