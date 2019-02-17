إصابة جندي إسرائيلي و9 فلسطينيين على حدود غزة

أصيب تسعة فلسطينيين مساء اليوم الأحد في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند السياج الأمني شمالي قطاع غزة، بحسب الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة.

وعلى الصعيد نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة أحد جنوده بجراح متوسطة جراء انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع خلال المواجهات، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وفي الأسبوع الماضي، عادت فعاليات ما يصفها الفلسطينيون بـ"الإرباك الليلي" بعد تجميدها عدة أسابيع عقب تنصل إسرائيل من الالتزامات التي تم التوافق عليها بهدف تخفيف الحصار عن القطاع برعاية مصرية وأممية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في مارس الماضي والتي تتخللها اشتباكات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة مع إسرائيل، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة أكثر من 20 عشرين الفا.

وتطالب المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة المفروض منذ العام 2007.

