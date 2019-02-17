روحاني يدشن غواصة «فاتح» المزودة بـ «كروز»: مستعدون للعمل مع جيراننا لإحلال السلام

الغواصة «فاتح»

عواصم - وكالات - دشن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، غواصة جديدة محلية الصنع مزودة بصواريخ «كروز». وقال إن بلاده مستعدة للعمل مع جيرانها لإحلال السلام في الشرق الأوسط، معتبراً أن النهج الأميركي «مقدر له الفشل».

من ناحيته، قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إن إسرائيل تسعى للحرب وإن الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة، تجعل فرصة نشوب حرب «هائلة».

وذكرت قناة «برس تي.في»، الإيرانية، أن الغواصة «فاتح تزن 600 طن وتتمتع بأحدث الأسلحة، بما في ذلك الطوربيدات والألغام البحرية وصواريخ كروز التي يمكن إطلاقها من تحت الماء».

وقد جرت مراسم التدشين في مدينة بندر لنكه الساحلية في الجنوب.

وذكر روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء: «إيران مستعدة للعمل مع دول المنطقة للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط... أعداؤنا، أميركا وإسرائيل يسعون لزرع الشقاق بين الإيرانيين».

وجدد الدعوة إلى إخراج أميركا وإسرائيل من المنطقة، معتبرا أن انسحاب الولايات المتحدة ينبغي أن يتم بشكل عاجل، وأن أمن المنطقة يجب أن يكون بيد دول المنطقة التي «ليست بحاجة إلى التواجد الأجنبي».

وذكر روحاني أن إيران لا تسعى إلى السيطرة على أي دولة، ولا أطماع لها في أي دولة بالمنطقة. ودعا إلى إقامة «علاقات أخوية مبنية على حسن الجوار».

وفي ميونيخ، قال جواد ظريف في مؤتمر الأمن، أمس: «بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب... إسرائيل». وتابع: «الخطر هائل وربما يكون أكبر إذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي».

وردّ وزير الخارجية بصورة ساخرة على اتهام الولايات المتحدة لإيران بالتدخل في شؤون الشرق الأوسط. وقال: «الأميركيون يؤكدون أن إيران تتدخل في شؤون المنطقة، ولكن هل سأل أحد نفسه، لمن هذه المنطقة؟ انظروا إلى الخريطة، العسكريون الأميركيون قطعوا 10 آلاف كيلومتر ليطوقوا حدودنا بقواعدهم. توجد نادرة تقول إن الحدود الإيرانية تموضعت بين القواعد الأميركية».

وندد ظريف بتصريحات نائب الرئيس الأميركي الذي اتهم طهران بالتحضير لمحرقة جديدة والسعي الى حيازة السلاح النووي، معتبرا أنها «جاهلة وسخيفة».

وكثف مايك بنس اتهاماته لايران أمام مسؤولين أجانب، سواء في وارسو أو ميونيخ.

وتابع ظريف أمام مؤتمر الأمن، إن بنس «طلب بغطرسة من اوروبا، على أرضها، أن تنضم الى الولايات المتحدة (وتنسحب من الاتفاق النووي الإيراني)، وان تضر عبر ذلك بأمنها».

وأضاف أن «اتهاماته المشينة لإيران، بما فيها مزاعمه الجاهلة عن معاداة السامية (...) سخيفة وخطيرة في الوقت نفسه».

وبرر وزير الخارجية الإيراني تطوير بلاده لقدراتها الدفاعية وأنظمتها الصاروخية: قائلاً: «نحن مضطرون للدفاع عن أنفسنا، فمنطقتنا مليئة بالأسلحة، إذ إن الدول المطلة على الخليج الفارسي ابتاعت في العام 2018 فقط بـ100 مليار دولار من الأسلحة، أما نحن فإن نفقاتنا تعادل جزءا ضئيلاً من هذا المبلغ، وأسلحتنا محض دفاعية».

وتابع: «هل ينبغي أن نكون بلا دفاع في منطقة مسلحة تماماً؟ إن كانت أوروبا تشكو من مسألة صنعنا للصواريخ، فعليها أن تبيع الطائرات المقاتلة لنا. إن لنا تجربة حرب الأعوام الثمانية مع العراق، وفي تلك المرحلة لم نكن نمتلك أي شيء للدفاع عن أنفسنا».

واعتبر ظريف، أن «حزب الله يدافع عن نفسه أمام هجمات الإسرائيليين»، مشدداً على أن «إسرائيل طليقة في ضرب أهداف في سورية وانتهاك الأجواء اللبنانية».

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وأضاف: «بطبيعة الحال هنالك معايير مختلفة في هذا المجال، حيث إن إسرائيل قامت بشن أكثر من 300 هجوم على السوريين، إلا أن أحدا لا يعير اهتماما بهذه القضية، رغم أن هذه الهجمات تنتهك القوانين الدولية، وتعد خرقا صارخاً لسيادة الأراضي السورية».

وقال ظريف إن «خروج أميركا من سورية ليس كافيا لوحده». وشدد على أنه حينما تتدخل الولايات المتحدة في المنطقة «تظهر الفوضى والتطرف والإرهاب. وفي أفغانستان تتفاوض أميركا مع طالبان حول كيفية سيطرة الأخيرة على المناطق التي تخرج منها أميركا في حين تواجدت لفترة 18 عاما في أفغانستان للقضاء على طالبان».

وأكد وزير الخارجية أن بلاده في سورية من أجل هدف واحد: «مكافحة التكفيريين والإرهابيين». وتابع: «ستبقى إيران طالما تريد الحكومة السورية ذلك. انظروا فقط إلى أوضاع إدلب حيث تسيطر عليها جبهة النصرة».

واعتبر أن الاتهامات الموجهة لإيران بأنها سعت للقيام بهجمات إرهابية في أوروبا، «فارغة وعبثية ومن المحتمل أن الأوروبيين قد خُدِعوا بواسطة من يبثون الكراهية ضد إيران من أمثال بنس و(وزير الخارجية الأميركي مايك) بومبيو».

واعتبر جواد ظريف أن الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران لا تفي بالغرض، وان على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بذل جهد أكبر لإظهار التزامهم بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.

وأضاف: «ينبغي أن تكون أوروبا مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأميركية الخطير».

في سياق ثانٍ، استدعت الخارجية الإيرانية السفيرة الباكستانية، وسلمتها مذكرة احتجاج على خلفية هجوم زاهدان الذي استهدف الحرس الثوري، وأدى إلى سقوط 27 قتيلاً و13 جريحاً وتبناه تنظيم «جيش العدل».

وقال الناطق بهرام قاسمي، إن مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية أبلغ السفيرة رفعت مسعود «احتجاج طهران على ازدياد العمليات الإرهابية ضد إيران انطلاقاً من باكستان».

نتنياهو يحض الإيرانيين على «المقاومة»

القدس - اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن ازدهار الشعب الإيراني مرهون بزوال نظام «الديكتاتورية الدينية»، وقال إنه يتفهم دوافع احتجاجات الشارع الإيراني.

وفي مقابلة أجرتها معه مساء أول من أمس إذاعة «صوت أميركا» الناطقة بالفارسية، قال نتنياهو إنه يترتب على الإيرانيين أن يقرروا كيف سيتصرفون مع هذا النظام.

وأضاف: «أتفهم شجاعة الناس الذين ينزلون إلى الشوارع (للاحتجاج)، أو يزورون صفحتي في فيسبوك، فهذا يتطلب الجرأة وهم يفعلون ذلك، ما يعني أنهم لم يفقدوا الأمل بعد».

واعتبر نتنياهو أن «النظام في طهران لا يبالي بشعبه، ولم يخصص أبدا العائدات الإيرانية لصالح الشعب، وإنما قام بتحويلها لحزب الله والحوثيين وميليشيات شيعية في العراق وسورية».

ووصف الشعب الإيراني بأنه «شعب موهوب يملك تراثا غنيا، ويستحق حاضرا ومستقبلا أفضل».