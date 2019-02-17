كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لأوكرانيا: دونباس أصبحت "بلدا آخر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح ليونيد كرافتشوك، أول رئيس لأوكرانيا بعد استقلالها، بأن جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين الواقعتين بمنطقة دونباس لن ترجعا كما كانتا قبل اندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا.

وقال كرافتشوك في مقابلة أجرتها معه قناة ZIK الأوكرانية: "مهما كانت الأوضاع وبغض النظر عن الرئيس المقبل، لن تعود دونباس أبدا إلى ما كانت عليها في السابق"، متوقعا أن يرفع السكان المحليون مستقبلا سقف مطالبهم للسلطات في كييف بالحرية والحقوق والاستقلال.

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وأوضح فكرته مشيرا إلى أن "تلك الأراضي تخضع لنفوذ روسيا منذ أربع سنوات، وباتت بلدا آخر.. والأطفال فيها تلقوا تعليما مختلفا".

وامتنع كرافتشوك عن الحديث عن تنازلات سياسية محتملة يمكن أن تقدمها كييف للجمهوريتين الشعبيتين المعلنتين ذاتيا، واقتصر على الإشارة إلى أهمية التفكير في كيفية إعادة اندماج الجمهوريتين في النسيج الوطني، وقال: "من الضروري دراسة التجربة العالمية بهذا الخصوص وتحليلها وجذب الخبراء العالميين".

وأضاف: "علينا أن نفكر في المجالات التي يمكننا أن نتنازل فيها، دون فقدان الأراضي والسيادة. أقصد التنازلات المتعلقة بشكل الحكم والحقوق والحريات".