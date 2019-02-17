كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا تفرج عن آخر رئيس جهاز "المخابرات" للقذافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرجت ليبيا عن أبوزيد أوردة، آخر رئيس لجهاز الأمن الخارجي (المخابرات) في النظام السابق وأبرز معاوني القذافي خلال فترة حكمه.

وذكرت قناة العربية الإخبارية مساء اليوم أنه بعد ساعات من الإفراج عن أبوزيد ظهر في مطار تونس "قرطاج" الذي وصله على متن رحلة قادمة من مطار معيتيقة بطرابلس.

وظهر دوردة في الصور مستخدما عكازات للمشي ، وبدا على وجهه التعب والإرهاق، وكان برفقته القنصل الليبي في تونس محمد المرداس، الذي استقبله في بوابة كبار الضيوف بالمطار.

وكان النائب العام الليبي قد أصدر قرارا بالإفراج عن أوردة منذ يونيو الماضي لتدهور حالته الصحية، بعد أن أفادت تقارير الطب الشرعي أنه مصاب بورم في الحبال الصوتية وكسور في منطقتي الحوض والقدم، لكن لم يتم تنفيذ القرار، حتى اليوم الأحد، الذي يصادف الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير التي أطاحت بمعمر القذافي.