كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مديرية في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، أن قواته استعادت اليوم الأحد، مواقع من سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الضالع وسط اليمن.
وذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "القوات مسنودة بالمقاومة الشعبية، استكملت تحرير مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع، عقب سيطرتها على سوق الطاحون وقلعة يراخ ومنطقة المطاوسة ومنطقة حوشب، آخر مواقع تمركز ميليشيا الحوثي جنوب المديرية".
وأكد "مواصلة القوات التقدم وسط معارك محتدمة، لتقترب من سوق المشهد التابع لمديرية السبرة في محافظة إب".
وكانت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قد أعلنت أمس السبت، أنها استعادت مواقع عدة في محافظة الضالع غربي اليمن من قبضة الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي.
ويقوم التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، منذ 26 مارس 2015، بعمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير من العام ذاته.