كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوميو يزور الكويت في مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال مارس المقبل وذلك لعقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف الجار الله، في تصريح للصحفيين خلال مشاركته في احتفال السفارة الكندية لدى البلاد بعيد العلم، اليوم الأحد، أنه التقى بومبيو أثناء مشاركته في مؤتمر وارسو الذي عقد في بولندا الأسبوع الماضي، وأكد له الأخير زيارته للكويت بداية مارس لإجراء مباحثات رسمية.