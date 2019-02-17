كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق سراح 14 تونسيا اختطفوا في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، اليوم الأحد، إطلاق سراح 14 عاملاً تونسياً كان مسلحون قد خطفوهم في غرب ليبيا قبل ثلاثة أيام.

وأضافت الوزارة أن المسلحين قالوا إنهم سيطلقون سراح العمال مقابل الإفراج عن ليبي مسجون في تونس لكنها لم توضح ما إذا كان قد تم الإفراج عن هذا الليبي.

وكان ناشط حقوقي قد صرح يوم الجمعة بأن هؤلاء العمال خطفوا في بلدة الزاوية الواقعة غربي العاصمة طرابلس وهم في طريقهم لمصفاة نفط.