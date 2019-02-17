كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قصف إسرائيلي على نقاط رصد تابعة لحماس شمال غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصفت المدفعية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، نقاط رصد تابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة، رداً على إصابة جندي إسرائيلي بجراح، خلال مواجهات على الحدود الشمالية للقطاع.

وقالت مصادر فلسطينية، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بقئائف مدفعية، نقاط رصد تابعة لحركة حماس، شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، رداً على إصابة جندي إسرائيلي".

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال: "قام عشرات الفلسطينين شمال قطاع غزة، بإشعال الإطارات إالقاء عبوات ناسفة ضد قوات الجيش والسياج الأمني، حيث أصيب جندي بجروح نتيجة إلقاء عبوة ناسفة باتجاهه، وتم نقل الجندي لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

ومن جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن "9 شبان أصيبوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة"، فيما ذكرت مصادر فلسطينية، أن من بين المصابين، حالتين في وضع الخطر الشديد.