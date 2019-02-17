كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبان تلغي محادثات مع واشنطن في باكستان "غدا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، إلغاء المحادثات التي كان من المقرر أن تجرى غدا في باكستان بين

ممثلي الحركة ووفد من الولايات المتحدة لبحث إنهاء الأزمة الأفغانية.

وذكر راديو "صوت أمريكا" أن طالبان أرجعت، في بيان أصدرته بهذا الصدد، إلغاء المحادثات إلى أن

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أغلب أعضاء وفد طالبان المكون من 14 عضوا، عجزوا عن مغادرة أفغانستان نظرا لإدراجهم على القائمة

السوداء من جانب الولايات المتحدة.

وأضاف البيان: "أغلب أعضاء وفد طالبان مدرجون أيضا على قائمة العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، والتي تحظر عليهم السفر للخارج".

وكانت طالبان أعلنت مؤخرا أن حكومة باكستان وجهت دعوة رسمية للمشاركين في المحادثات.