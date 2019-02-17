كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هيذر ناورت" تعتذر عن منصب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت عن منصب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة،

وطلبت من الإدارة الامريكية سحب ترشيحها لهذا المنصب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن ناورت قولها: "أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية

مايك بومبيو على ثقتهما وترشيحي لمنصب مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، لكن هناك ظروفا

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شهدتها عائلتي على مدار الشهرين الماضيين تدفعني للاعتقاد بأن سحب هذا الترشيح سيكون الخيار الأفضل

والأكثر مصلحة".

وكان ترامب رشح ناورت في الثالث من شهر يناير الماضي لشغل منصب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم

المتحدة خلفا لنيكي هالي، غير أن الترشيح الرسمي لم يرسل إلى مجلس الشيوخ.

ومن المنتنظر أن يعلن ترامب قريبا ترشيح شخصية جديدة لشغل هذا المنصب بعد اعتذار ناورت.