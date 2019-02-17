الرباح ينزل إلى أكادير لـ”إخماذ” النيران المشتعلة بين إخوانه

بسبب الاتهامات المتبادلة بين “البجيديين” في مدينة أكادير، حل عزيز الرباح، بصفته عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ورئيس هيأة منتخبي حزب العدالة والتنمية على المستوى الوطني، بمدينة أكادير، ليلة أمس السبت، للوقوف على أسباب الصراع، الذي خرج إلى العلن، أخيرا، بين رئيس المجلس، وعدد من أعضاء جماعة أكادير، ومكونات الحزب إقليميا، ومحاولة الاستماع إلى الأطراف المعنية قصد البحث عن حلول، والحيلولة دون تأزيم الوضع.

واجتمع عزيز الرباح، رئيس هيأة منتخبي حزب العدالة والتنمية، بفريق المستشارين لحزب العدالة والتنمية في جماعة أكادير، ليلة أمس، وتمت مناقشة نقاط عديدة تهم الخرجات الإعلامية الأخيرة لرئيس المجلس، وأحد نوابه، وأعضاء آخرين في جماعة أكادير، بعد تبادل اتهامات خطيرة، تهم تدبير الشأن المحلي في المدينة، نتجت عنها استقالات سابقة، وقرارات كان آخرها سحب تفويض أحد نواب الرئيس، الذي وصفه صالح المالوكي، رئيس الجماعة بـ”الحالة النفسية”، وهو النائب، الذي أصدر بيانا يستنكر فيه إقدام الجماعة على هدم واجهة مبنى مقر الجماعة باعتبارها تراثا ثقافيا، ومعماريا.

وكان عزيز الرباح، صباح اليوم الأحد، أيضا في اجتماع آخر مع عموم أعضاء حزب العدالة والتنمية، في لقاء تواصلي تكميلي، من أجل توجيه العموم، وإيصال رسائل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من أجل ترصيص الصفوف والمساهمة في التدبير كل حسب صفته، وموقعه.

وتأتي زيارة عزيز الرباح لأعضاء حزب العدالة والتنمية في أكادير، بعد استنجاد عدد من أعضاء حزب “البيجيدي” بالهيآت المركزية للحزب، كان أولى خطواتها توجيه طلب تدخل للأمين العام للعدالة والتنمية سعد الدين العثماني من طرف 4 نواب، و 4 مستشارين، يوضحون من خلاله عددا من الاختلالات، التي ارتبطت بتدبير الشأن المحلي في المدينة.

يذكر أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، حاولت قبل أيام أن توقف زحف التراشق بالاتهامات بين أعضاء “البجيدي” في أكادير، وأعلنت عن توجيه نداء إلى أعضائها تطالبهم فيه بالكف، والامتناع عن الخوض بصفة نهائية في النقاش الحالي حول التدبير الجماعي لأكادير، عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أنها تعالج الموضوع بكامل الجدية، والمسؤولية.