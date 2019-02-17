مغربية تبهر لجنة “عرب غوت تالنت” وقصتها مؤثرة-فيديو

أبهرت المشاركة المغربية سكينة فحصى لجنة تحكيم برنامج عرب “غوت تالنت” بموهبتها في الغناء، كما نالت التعاطف بسبب قصة وفاة شقيقها المؤثرة.

وقالت سكينة إنها عاشت قصة مؤلمة بعد وفاة شقيقها، وهي صغيرة السن، وعلى الرغم من مرور 13 سنة على رحيله، إلا أنها لم تستطع تجاوز الأمر.

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وأبرزت المسابقة المغربية أن شقيقها توفي بسبب مرض السرطان، وكان قيد حياته فنانا رساما، وعاد من إسبانيا، حيث كان يمارس كرة السلة مشلولا، قبل وفاته.

وبخصوص موهبتها، الممثلة في الغناء، والكتابة، والتلحين، حصلت سكينة على 3 نعم، وأشادت بها الفنانة نجوى كرم بالقول إن صوتها رائع، ومساحته كبيرة.

وانطلق الموسم السادس من “عرب غوت تالنت” أمس السبت، في حلقة مليئة بالمواهب من مختلف البلدان العربية.