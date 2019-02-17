السلطات بإقليم طانطان تقود حملة واسعة بحثا عن سائحة بريطانية متشردة في شوارع المدينة..هذه قصتها- صور

عثرت المصالح الأمنية في إقليم طانطان، مساء أمس السبت، على سائحة بريطانية الجنسية بتراب جماعة بن خليل في دائرة طانطان، بعد انتشار فيديوهات وصور خاصة بها على مواقع التواصل الإجتماعي وهي تتجول بشوارع طانطان مرتدية لباسا رثا.

وجاء في البلاغ الذي أصدرته عمالة إقليم طانطان، مساء اليوم الأحد 17 فبراير، أنه “على إثر معلومات توصلت بها مصالح عمالة إقليم طانطان حول سائحة أجنبية بريطانية الجنسية متشردة بمدينة طانطان، قامت السلطات المحلية والأمنية بتعليمات من السلطة الاقليمية بحملة تمشيط واسعة النطاق في مختلف أنحاء الإقليم”.

وأكد البلاغ أنه “تم العثور عليها على الساعة السادسة مساء داخل بناية مهجورة في المدخل الجنوبي لمدينة طانطان بجوار الطريق الوطنية رقم 01 (طانطان- العيون) التابعة لجماعة بن خليل دائرة طانطان”.

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وأوضح نفس البلاغ أنه “بعد الحديث مع السائحة المعنية تم التأكد من هويتها وتبين أن المعنية بالأمر المسماة HARDING JEANNE VICTORIA تحمل جواز سفر بريطاني ساري المفعول، ودخلت إلى المملكة يوم 08/02/2019 عبر ميناء طنجة المتوسط بطريقة قانونية، وحلت بمدينة طانطان قادمة من مدينة أكادير يوم الجمعة الماضي 15/02/2019، وبعد إخبار المعنية بالأمر بأن تواجدها بهذا المكان المهجور يشكل خطرا عليها وعليها التوجه إلى داخل المدينة، وبما أنها لا تتوفر على المال الكافي، حسب ما صرحت به، فقد تكلفت السلطة الإقليمية بحجز غرفة لها بفندق تكساس بالمدينة”.

وختمت عمالة طانطان بلاغها بالقول: “صباح هذا اليوم الأحد 17 فبراير 2019 غادرت المعنية بالأمر الفندق بعد تناول وجبة الإفطار، لاستئناف رحلتها إلى العيون ثم مدينة الداخلة في اتجاه العاصمة السنيغالية دكار، حسب أقوالها”.