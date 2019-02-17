والد نيمار يتحدث عن حقيقة عودة إبنه لصفوف برشلونة!

يبدو أن نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، لن يتخلص من شبح “برشلونة”، الذي يطارده رغم تأكيده في مناسبات عدة، عن عدم وجود أي مفاوضات لعودته لقلعة “الكامب نو”، بعد السنة الثانية التي يقيضيها بـ “الليغ1”.

والد نيمار الذي يشغل أيضاً منصب وكيل أعماله، أكد في تصريحات إعلامية، أن كل الأخبار التي تحدتث عن وجود مفاوضات غير صحيحة، مشدداً على أن حاضر نيمار في باريس سان جيرمان.

واعترف والد لنجم البرازيلي، أن نيمار لازال يتأقلم مع الأجواء الباريسية، في انتظار عودة قوية خلال قادم الاستحقاقات الكروية، عبر بوابة المنافسات المحلية وأيضا القارية.

وفي الختام، شدد المتحدث ذاته أنه ونيمار الوحيدان المخولان بالحديث عن مستقبلة ومشاريعه، وكل ما يورد بعيداً عنهم يبقى مجرد إداعاءات غير صحيحة.