قال الفنان المغربي محمد الشوبي، أمس السبت، في تفاعله مع خطوة سيدة الأعمال، نجية نظير، التي تبرعت بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم لبناء مؤسسة تعليمية، وترميم أخرى، بأن مثل هذه الخطوات أفضل من بناء المساجد.
وبرر الشوبي موقفه بأن الله يعبد في أي مكان، وأن من بنى المدارس، ودور الشباب، أو دور الأيتام، أو دار للفنون سيكون أجره أعظم من تبرع لبناء مسجد.
وكتب الشوبي في تدوينة فايسبوكية: “كل من ساهم في بناء مدرسة، أو دار للشباب أو للأيتام، أو أنشأ دارا للفنون، سيكون أجره أعظم ممن ساهم في بناء مسجد، الله يعبد هنا وهناك”.
وحظيت مبادرة سيدة الأعمال، نجية نظير، بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وطرحت موضوع تبرع المحسنين لبناء مرافق عمومية غير المساجد للنقاش.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تبرع سيدة بمليارين ونصف..الشوبي: بناء المدارس أعظم أجرا من المساجد.. والله يعبد في أي مكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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