خطير..اختطاف واحتجاز وقتل في فاس..توقيف 3 أشخاص اختطفوا شخصا وطلبوا فدية قبل خنقه بحزام جلدي!

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة طنجة، وبناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالقتل العمد المقرون بجناية الاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أصدرته اليوم الأحد، أنه قد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة القصر الصغير، زوال اليوم، في إطار البحث المنجز في شكاية بالاختطاف تقدمت بها عائلة الضحية لدى مصالح الدرك الملكي بأولاد الطيب بضواحي فاس يوم أمس السبت، قبل أن يتم اكتشاف جثة الهالك بإحدى الشقق بمدينة فاس وهي مخنوقة باستخدام حزام جلدي.

وأوضح أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن هذه القضية يشتبه في ارتباطها بتصفية حسابات بين أشخاص ينشطون في إطار شبكات الاتجار في مخدر الكوكايين.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة، البالغين من العمر على التوالي 18 سنة، وأحدهما من ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المساهمين والمحرضين على ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.