بعدما قال الرميد إن نشاط طارق السويدان ألغي بسبب خلاف المؤسسة المنظمة.. رفوش: المنع تم بقرار للسلطات

بعد أسبوع من خروج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بنفي خبر منع سلطات مدينة مراكش لمحاضرة للداعية الكويتي طارق سويدان، خرج عادل رفوش، رئيس مؤسسة ابن تاشفين ليؤكد أن مؤسسته منعت من تنظيم المحاضرة في آخر لحظة قبل موعد انطلاقها.

رفوش، الذي كتب، اليوم الأحد، تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لمح فيه للتضييق الذي تعرضت له مؤسسته، فيا صرح لـ”اليوم 24″ أن منع محاضرة طارق سويدان في مراكش تم على يد السلطات، موضحا أنه حاول معهم إلى حدود الساعات الأخيرة قبل موعد المحاضرة دون جدوى.

وأوضح رفوش أن قائد المنطقة شرع بنفسه في جمع كراسي القاعة التي كانت ستحتضن المحاضرة، موجها كلامه للمنظمين بالقول “النشاط ألغي ولا أستطيع ترككم تكملون التجهيزات حتى يأتيني الإذن من رؤسائي”.

وفيما قال الرميد إن النشاط ألغي بسبب خلافات داخل المؤسسة المتظمة، رد رفوش بالقول إن مؤسسته لا خلاف فيها مضيفا أن “بعض المغرضين أقحموا اعتذار بعض أعضائها الفضلاء عن الاستمرار لظروف تخصهم، ونحن لا نحجر على الناس في اختياراتهم فلكل وجهة هو موليها وقد كان ذلك منذ أزيد من سنة”.