تضاعف عددهم بـ300 %.. سبتة ومليلية تسعيان إلى ترحيل القاصرين المغاربة

تزامنا مع تسجيل أعداد كبيرة من القاصرين المغاربة في المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، الذين دخلوا بطريقة غير شرعية، تتجه الحكومة المحلية لمدينة سبتة المحتلة، إلى الدفع نحو إقرار قانون جديد يسمح لها بترحيلهم.

ونقلت وكالة “أوربا بريس” أن الحكومة المحلية لمدينة سبتة المحتلة، تستعد، خلال شهر فبراير الجاري، لتقديم مقترح قانون جديد حول حماية الطفولة، يسمح لها بترحيل القاصرين المغاربة إعادتهم إلى بلدهم، خصوصا القاصرين، الذين هاجروا “لأسباب اقتصادية”.

وتتحجج حكومة المدينة المحتلة، بسعيها إلى إخراج القانون الجديد، بسبب ما تصفه بـ”الانفجار” في أعداد القاصرين المغاربة، الذين وصلوا إلى سبتة، خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعف عددهم بما يتجاوز 300 في المائة، ما بين عامي 2017 و2018، لينتقل من 802 إلى 3344 قاصرا.

يذكر أن سلطات المدينتين المحتلتين، سبق أن رحلت مهاجرين إلى المغرب، كانوا قد دخلوا عبر مجموعات اقتحمت السياج المحيط بالمدينتين، جلهم منحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك حسب اتفاقيات سابقة، كانت قد وقعت مع المغرب، فيما يوجه حقوقيون انتقادات شديدة لعمليات الترحيل، التي يرون أنها غير قانونية، وتنتهك حقوق المهاجرين، واللاجئين، وتحرمهم من الحق في الحصول على حماية قانونية، ومساعدة قانونية تعرفهم بحقوقهم، وإمكانيات طلب اللجوء، أو الإقامة.

كما أن موضوع الهجرة لا يزال موضوعا على طاولة المحادثات بين المسؤولين المغاربة، ونظرائهم الإسبان، حيث نوقش بقوة، خلال لقاء الوفد الوزاري الإسباني، الذي رافق الملك “فيليب” إلى المغرب، فيما صرح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عقب لقاء له مع نظيره الإسباني، بالقول إن المغرب، وإسبانيا يدبران ملف الهجرة بشكل مشترك، على الرغم من أنهما يتحملان مسؤولية قرارات سياسية تتخذ في مكان آخر.