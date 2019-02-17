حضورٌ نسائي بارز في مهرجان برلين السينيمائيّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت مُخرجات الأفلام حضورا أفضل من المرات السابقة في مهرجان برلين السينمائي الدولي، إذ أخرجت النساء 7 من بين 16 فيلما في المنافسة، فيما سجلت مخرجات من شتى بقاع العالم ظهورا مميزا في المهرجان، وفق ما أوردت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية للأنباء.

إحدى المشاركات في المهرجان (أ ب)

وتمثل المخرجات 63 بالمائة من إجمالي مخرجي الأفلام في 15 قسما مختلفا من المهرجان مقارنة مع 36 بالمائة لصالح المخرجين الرجال، ما يعد التمثيل النسائي الأكبر في تاريخ المهرجان الممتد منذ 69 عاما، وفضلا عن هذا، تُهيمن النساء على لجنة الاختيار.

وكانت دورة العام الجاري من المهرجان المعروف أيضا باسم "برلينالي"، ثرية بشخصيات نسائية عالمية يروين قصصا تركز على الجانب النسائي.